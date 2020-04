Cesena, 30 aprile 2020 - Together, ossia insieme. E’ questo il messaggio lanciato nel flash mob orga nizzato ieri dai bagnini sulla spiaggia di Cesenatico. E’ una scritta gigante e multicolore, lunga oltre cento metri per tredici metri di altezza, realizzata dagli stessi balneari impiegando i loro strumenti di lavoro, in totale 301 pezzi collocati sulla battigia di Levante.



Flavio Sanulli del Bagno Sport è fra i principali promotori dell’iniziativa: “Abbiamo voluto comporre la scritta together con tanti lettini colorati per dare un segnale importante da parte di tutti i bagnini. Noi per primi dobbiamo essere compatti e collaborare, siamo infatti pienamente consapevoli della complessità dei problemi da affrontare ma ci aspettiamo anche un segnale chiaro dalla politica. Il presidente della regione Stefano Bonaccini dichiara di voler salvare la stagione, tuttavia noi dobbiamo sapere soprattutto come, cioè con quali strumenti piuttosto di limitarci al quando e alle date. Appena arriveranno i protocolli noi saremo in grado di definire le distanze fra gli ombrelloni e i tavoli, come gestire l’accoglienza e in quali modi procedere alle sanificazioni degli ambienti. Questi protocolli li attendiamo da tempo“.



Luca Zaccheroni del Maré lancia un appello a remare tutti nella stessa direzione: “Il flash mob simboleggia l’idea che si possa affrontare l’estate tutti assieme, quindi noi operatori con le istituzioni, le forze dell’ordine, gli organi di controllo e i nostri clienti. Se non collaboriamo sarà tutto più difficile e auspichiamo che siano al nostro fianco anche chi ci deve far rispettare le regole, piuttosto di vederli come sanzionatori. Oltre a norme certe, abbiamo bisogno anche di sostegno e al Governo chiediamo degli sgravi fiscali sui dipendenti. Se ciò venisse accolto, noi saremmo in grado di assumere più persone che al momento sono disoccupate o in cassa integrazione e quindi pesano sul bilancio dello Stato“.



Leonard Balestri del Bagno Adriatico crede in questa unione trasversale: “Nel nostro messaggio ogni operatore di spiaggia ha messo un suo lettino che è diventato un mattoncino in rappresentanza delle nostre attività. Ciascuno di noi, con le sue differenze che diventano delle peculiarità, contribuisce a formare la nostra offerta turistica e la nostra identità. Soltanto uniti e mettendo a frutto le nostre idee, potremo ottenere un risultato in questo momento estremamente difficile e ripartire come sappiamo fare“.

© Riproduzione riservata