Flussi Urbani, Serata di Ballo a Cielo Aperto a Savignano con Brace from Lafrotonico

Il collettivo Sintonica presenta un nuovo format ’Flussi urbani’ per fare vivere la serata da ballo in città. A Savignano sul Rubicone si svolgerà questa sera dalle 22 in piazza Amati, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il bar ’Lo Sport’ e l’enoteca osteria ’Retrogusto’. Lo spazio si trasformerà in una vera pista da ballo con tutti i requisiti a norma vigenti. Sarà possibile così ballare al ritmo delle sonorità house, tech house, techno e club culture a cielo aperto sotto le stelle. L’evento è completamente gratuito. Ospite speciale: ’Brace from Lafrotonico’ di Cesenatico.

Lafrotonico è una realtà che organizza eventi e feste a Cesenatico. Le sue sonorità vanno dall’house alla musica etno-tribale, afro, ritmata e coinvolgente. A ’Flussi Urbani’ questa sera a Savignano i dj saranno Matteo Pignataro, Brace from Lafrotonico, Stereo: Fonica B2B Domno. Informazioni e prenotazioni al 333-8377725 al Bar Lo Sport e al 339-1461953 presso il Retrogusto.

e. p.