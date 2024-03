Focarina di San Giuseppe: migliaia di cittadini dicono addio all’inverno

Migliaia di persone sabato sera hanno salutato l’inverno e dato il benvenuto alla bella stagione. Per la focarina di San Giuseppe, uno degli eventi più sentiti e di grande aggregazione, sono davvero tante le donne, gli uomini e le famiglie che si sono radunate in piazza delle Conserve per festeggiare.

I volontari dei "Lupi di Liberio" e la Cooperativa stabilimenti balneari hanno animato il borgo di pescatori, per celebrare l’arrivo della primavera con la forza simbolica del fuoco, che brucia i rami delle potature e con essi ciò che rimane di un inverno che si desidera archiviare. All’evento hanno collaborato il Cesenatico Camping Village, i genitori volontari dell’associazione La Magica Notte e del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, oltre al mitico bar osteria Liberio, al confine tra le campagne di Cesenatico e Montaletto. Sul palco si sono esibiti dal vivo i Motel Cesare e i Maine Road.

L’ospite d’onore sul palco è stato ancora una volta il Re dei Lupi di Liberio, il mitico Andrea Quadrelli. Sempre nel rispetto della tradizione, alla festa è stato abbinato un momento gastronomico, con varianti di piadina accompagnati da Sangiovese e brulé.

Il ricavato delle consumazioni d offerta libera, tolte le spese andrà interamente devoluto in beneficenza, per sostenere le persone e le famiglie più bisognose.

Con la focarina di San Giuseppe i "Lupi di Liberio" sono tornati a proporre una festa dedicata all’intera comunità di Cesenatico, che ancora una volta ha risposto presente.

