Focarina di San Giuseppe. Si apre la bella stagione

In riviera si stanno ultimando i preparativi per la Focarina di San Giuseppe, il grande evento che tradizionalmente saluta l’inverno e dà il benvenuto alla bella stagione. È uno degli appuntamenti più sentiti e di grande aggregazione, con il quale storicamente i cittadini di Cesenatico si ritrovano in piazza assieme a tanti romagnoli dei comuni limitrofi amanti della località rivierasca. La focarina in centro storico quest’anno non si terrà nella tradizionale ricorrenza del 18 marzo. I volontari dei Lupi di Liberio e il Comune hanno infatti deciso di fissare la data di sabato 22 marzo, sempre in piazza delle Conserve, nel cuore del borgo di pescatori, dove sarà acceso un grande fuoco. Il motivo è legato al fatto che i costi di gestione sono comunque alti, anche se le maestranze sono dei volontari, e siccome c’è la volontà di continuare a fare beneficenza per le persone bisognose, è stato scelto il sabato sera successivo a San Giuseppe.

Per poter realizzare la focarina, così come avviene anche per gli altri fuochi a Cannucceto, Villalta, Sala, Bagnarola ed in altri rioni, gli organizzatori devono chiedere al Comune il patrocinio ed ottenere una deroga al Piano regionale che vieta dal 1° ottobre al 31 marzo qualsiasi tipo di combustione all’aperto, per limitare le polveri sottili nell’aria. La richiesta va presentata entro il 10 marzo, specificando che si tratta di un evento di valenza storica a scopo di intrattenimento. Si torna dunque a celebrare l’arrivo della primavera con la forza simbolica del fuoco, che brucia i rami delle potature e con essi ciò che rimane dell’inverno.

La focarina in piazza delle Conserve è allestita con il sostegno concreto della società Glamping e del Cesenatico Camping Village, la collaborazione dei genitori volontari dell’associazione La Magica Notte e del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana, oltre al mitico bar osteria Liberio, al confine tra le campagne di Cesenatico e Montaletto.

Rimane invariato il format. In piazza delle Conserve si esibiranno dal vivo due band e l’ospite d’onore sul palco sarà il Re dei Lupi di Liberio, il mitico Andrea Quadrelli, che si esibirà in un pezzo forte del suo repertorio. Sempre nel rispetto della tradizione, alla festa sarà abbinato un momento gastronomico, sul solco di un classico da sagra di paese, la piadina con le sue varianti di affettati, formaggi e un trionfo di dolci, il tutto annaffiato da Sangiovese e brulé. Tutte le consumazioni sono ad offerta libera, rispettando la filosofia di un evento che ha tra le sue massime "fasì vuitar", cioè "fate voi", volutamente per non spingere sull’aspetto commerciale, nonostante l’organizzazione di una serata di questo tipo ha un costo di diverse migliaia di euro.

Giacomo Mascellani