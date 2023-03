Focarine di San Giuseppe, deroga per continuare la tradizione

La Focarina di San Giuseppe è salva. Una delle tradizioni più sentite, attraverso la quale i romagnoli salutano l’inverno e danno il benvenuto alla primavera (foto), in riviera continuerà a vivere. L’Amministrazione comunale negli ultimi giorni ha lavorato per poter ottenere la possibilità di concedere deroghe speciali per le tradizionali focarine di San Giuseppe. È un passo simbolico ma importante verso la comunità, che tradizionalmente si ritrova in questi momenti di folklore e di grande valore di aggregazione. Le deroghe potranno essere concesse solo ad associazioni e parrocchie che presenteranno la richiesta di patrocinio, attestando anche la storicità dell’appuntamento. Rimangono vietate sul territorio le accensioni da parte di privati dall’1 ottobre al 30 aprile, come riportato nel ’Piano Aria’ della Regione, poiché la combustione di biomasse produce polveri sottili che vanno tenute sotto controllo, per non superare il valore limite giornaliero di Pm10.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto di aver salvato l’evento: "Sono contento, siamo riusciti a trovare una soluzione per permettere a questa tradizione di proseguire. Credo che il compito delle istituzioni debba essere anche questo, cercare il giusto incontro tra la tradizione e le esigenze che il cambiamento climatico e tanti anni di disattenzioni ci impongono. Il nostro territorio deve fare attenzione ai valori di Pm10 e deve farlo per il bene di tutti, non solo per le infrazioni. Concedendo queste deroghe permetteremo di far continuare un pezzo di storia, tenendo alta l’attenzione. Ringrazio la vicepresidente della Regione Irene Priolo che ci ha ascoltato. Siamo già in contatto con le associazioni, i quartieri e le parrocchie".

Giacomo Mascellani