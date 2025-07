Foce di Rubicone e Savio: "I divieti di balneazione ci sono ma i bagnanti li ignorano"

Legambiente fa marcia indietro. Dopo aver denunciato il rilevamento di alte cariche batteriche alla foce del fiume Rubicone e la mancanza di cartelli che indicano il divieto di balneazione, l’associazione che promuove la campagna di Goletta Verde riconosce la veridicità di quanto sostenuto dai sindaci di Savignano e Gatteo: i cartelli di divieto di balneazione sono regolarmente esposti nella zona.

In una nota di rettifica, Legambiente riconferma i rilievi di alte cariche batteriche, ma aggiunge che "alla foce Rubicone a Savignano mare, alla data della conferenza stampa i tratti adibiti alla balneazione non avevano avuto divieti di balneazione nel corso della stagione 2025". Il divieto è stato stabilito comunque dai rilievi di Arpae del 30 giugno. I volontari di Legambiente hanno registrato la presenza dei cartelli di divieto di balneazione, ma anche di persone in costume da bagno che passeggiavano nelle acque interdette.

"Sappiamo che le foci dei fiumi non sono balneabili - dichiara Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna – ma questa informazione deve essere chiara e ben visibile anche per la cittadinanza, soprattutto in prossimità di spiagge libere. La salute del mare e delle coste è di vitale importanza, non solo perché rappresentano una ricchezza naturale e ambientale unica, ma anche una fonte economica importantissima per l’Emilia-Romagna. La valutazione delle acque di questi giorni, classificate tutte o quasi come eccellenti, deve permanere anche nel periodo di piena stagione turistica. Chiediamo agli enti competenti di vigilare con attenzione perché le situazioni di criticità riscontrate alle foci dei fiumi, sia a livello informativo che di presenza di batteri nelle acque, non si ripetano e di attuare uno sforzo informativo maggiore verso cittadini e turisti in presenza di divieti temporanei."