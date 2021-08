Cesenatico (Forlì Cesena), 23 agosto 2021 - Allarme contagi sulla riviera romagnola, in seguito al focolaio accertato in una colonia estiva a Cesenatico. Nella struttura di residenza per vacanze sono risultate positive 36 persone provenienti dal Trentino, di cui 33 ragazzi e 3 operatori.

Fra chi è risultato positivo solo 7 hanno sintomi leggeri, mentre gli altri sono asintomatici. Il contagio si è evidenziato nella mattinata di ieri, quando alcuni ragazzi hanno manifestato sintomi tipici dall'infezione da coronavirus. Immediatamente si sono attivate le procedure previste dai protocolli sanitari in materia di Covid per gli approfondimenti di carattere sanitario e per impedire l'ulteriore propagazione del contagio.

Tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tampone. In accordo con l'autorità sanitaria locale, i ragazzi positivi sono tenuti isolati, sotto osservazione, e il personale sanitario trentino è in costante contatto con i colleghi dell'Emilia-Romagna.

Le famiglie sono state subito messe al corrente dell'accaduto e verranno costantemente aggiornate sull'evolversi della situazione. A questo scopo saranno organizzati momenti di aggiornamento con i genitori, anche in videoconferenza.

