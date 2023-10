"Fogne e fossi, pulizia in corso"

In questi giorni nell’area urbana di Cesena sono in corso le operazioni di spurgo del sistema fognario, di risagomatura dei fossi stradali e di pulizia di caditoie, attraversamenti e linee delle fogne bianche. Per quanto riguarda invece il versante collinare, proseguono gli interventi di ripristino delle frane e di messa in sicurezza di interi tratti stradali.

"Si tratta – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – di lavori in somma urgenza del valore complessivo di 260 mila euro avviati nell’immediato, a partire da fine maggio, con lo scopo di mettere in sicurezza il territorio e di prevenire eventuali allagamenti a seguito di precipitazioni sempre più cospicue, le quali potrebbero mettere a dura prova il sistema fognario causando allagamenti. Nel corso di questi giorni abbiamo avviato i lavori di pulizia della rete fognaria e delle caditoie in diverse altre strade comunali, proseguendo inoltre le operazioni di spurgo delle fogne, che dovrebbero terminare entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda la risagomatura dei fossi stradali, siamo impegnati nel quartiere Dismano".