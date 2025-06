Fogne pubbliche, lavori entro luglio

Il 9 giugno erano stati aggiudicati con procedura di gara, i lavori di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo e le opere di messa in sicurezza della rete idraulica della frazione di Bulgarnò. Ieri, in prosecuzione, la stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto sui lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento di reti e scarichi diretti di fognatura pubblica a Coir, Consorzio imprese romagnole di Cesena. Lavori entro luglio nelle zone di via Adda, San Rocco- Ippodromo e via Zuccherificio.