Foibe, Pellegrini anticipa:: "Sono Martiri, non Caduti"

"Finalmente anche il Comune di Mercato Saraceno ha deciso di rendere omaggio agli infoibati. Ringrazio il sindaco Rossi dell’invito per l’inaugurazione del giardino intitolato ai Caduti delle Foibe di sabato 10 febbraio. Ma nel sottolineare l’importanza di commemorare i nostri compatrioti per preservare la memoria e onorare chi ha perso le vita in questa pagina nera della nostra storia, c’è un’importante sottolineatura da fare: gli infoibati sono dei veri e propri martiri e mi auguro che il Comune ne abbia tenuto conto nella targa commemorativa". Lo dichiara Nicholas Pellegrini, consigliere comunale del gruppo Cambia Mercato.

"Il gesto di dedicare uno spazio pubblico in memoria dei Martiri delle Foibe è fondamentale per preservare la memoria storica e onorare chi ha sofferto in quei tragici eventi ed è frutto del percorso intrapreso con l’accordo di tutti i gruppi consiliari – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia –. Tuttavia, è importante sottolineare che le vittime delle Foibe furono oggetto di una odiosa violenza perpetrata dai partigiani titini a causa della loro identità italiana; sono quindi Martiri, non Caduti. Spero che di questo il sindaco Rossi abbia tenuto conto nel realizzare la targa commemorativa. Se così non fosse, mi auguro che l’Amministrazione non infanghi la memoria delle vittime e scelga di rettificare la targa per rendere giustizia, seppure tardiva, ai nostri fratelli Giuliano-Dalmati". "La memoria giusta è fondamentale per il rispetto della verità storica – conclude Pellegrini –. Confido che il sindaco vorrà rispettarla e non piegarla agli interessi di una parte politica".