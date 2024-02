Foibe, testimonianza di Ceccarelli. L’ex prigioniero al liceo Righi

Sabato scorso, nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza del 10 febbraio, presso la sede scolastica di Via Daniele Manin a Bagno di Romagna, ha avuto luogo un incontro pubblico per una giornata di studio sul Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, organizzata dal Liceo scientifico Augusto Righi del paese termale d’Alto Savio. Sono stati approfonditi, anche con una testimonianza dal vivo, i temi sulla tragedia delle foibe e dell’esodo, dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Sono intervenuti Maria Grazia Corzani, responsabile della sede liceale, l’insegnante di storia Robert Lolli e Nino Ceccarelli di San Piero (sulla soglia dei 100 anni) ex prigioniero di guerra nei territori slavi, oltre all’onorevole Nicole Matteoni, Deputata al Parlamento, in collegamento dalla Foiba di Basovizza.

gi. mo.