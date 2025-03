Folgorato mentre pota. Grave un operaio di 36 anni

Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri mattina. È accaduto in via Montaletto, nelle campagne di Cannucceto di Cesenatico, dove una squadra di una ditta di Cesena era impegnata in lavori di manutenzione e sistemazione del verde, all’interno di un appezzamento privato. Un operaio di 36 anni stava impiegando una motosega per potare i rami di un pino ai bordi della strada, quando improvvisamente ha toccato i cavi aerei della linea della corrente elettrica.

L’uomo è rimasto folgorato, ma ha avuto la forza di urlare e chiedere aiuto. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi, i quali hanno dato l’allarme e hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, aiutati anche da un passante che ha prestato soccorso nelle prime manovre di rianimazione. Dopo qualche minuto sono giunte l’automedica e l’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno stabilizzato il ferito, che è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice rosso. Sul luogo dell’incidente è giunta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che ha effettuato i rilievi. Una squadra dei Vigili del fuoco di Cesena ha compiuto un intervento per mettere in sicurezza l’area. L’incidente sul lavoro è seguito dai funzionari dell’Ausl Romagna, che hanno fatto anch’essi un sopralluogo e hanno parlato con i colleghi dello sfortunato operaio ed i testimoni. Carabinieri e Ausl seguono il caso per capire la causa dell’incidente sul lavoro, la dinamica, il motivo per cui il 36enne ha toccato i cavi della linea elettrica e se ci sono delle responsabilità nell’incidente stesso. La vittima dell’incidente è tuttora ricoverata in ospedale, nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Cesena. E’ grave ma fortunatamente non è in pericolo di vita, ed è questa la notizia più importante per lui, i suoi familiari, gli amici più cari e i colleghi che ieri mattina in quei tragici momenti hanno temuto il peggio.

I carabinieri di Cesenatico che seguono le indagini, hanno informata autorità giudiziaria come prevede l’iter. I militari hanno prima raccolto tutte le testimonianze delle persone presenti nel cantiere e hanno disposto le verifiche sulle attrezzature in uso alla ditta di Cesena dove l’operaio è assunto, in particolare sul camion e sul cestello elevatore utilizzato per eseguire i lavori di potatura delle piante, per appurare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.

