Decine di folletti invadono le piazze e le strade di Cesena

Cesena, 9 ottobre 2023 – Si sono travestiti da folletti irlandesi e hanno invaso le vie e le piazze di Cesena. A trasmettere un’allegria contagiosa sono stati loro, 50 amici tra i 20 e i 50 anni tutti rigorosamente vestiti di verde, con le folte parrucche arancioni, le lunghe barbe colorate, i cappelli neri.

L’evento, che si ripete da 19 anni, vede la comitiva di amici residenti nel Cesenate, trovarsi una volta all’anno per festeggiare il compleanno di uno del gruppo, la prima settimana di ottobre. Preferiscono mantenere l’anonimato i 50 folletti, che sabato sera però non si vergognavano a esibirsi in canti tipici e balletti irlandesi. L’energia contagiosa ha diviso in due un pubblico di passanti increduli: c’era chi si fermava a guardarli e chi, dopo un attimo di esitazione, non ci pensava due volte e si univa al gruppo per festeggiare.

Cinquanta folli folletti 'irlandesi' scatenati per le vie di Cesena

Questi ‘folli’ folletti sono partiti da piazza del popolo alle 22, hanno risalito via Cesare Battisti, si sono fermati davanti al Duomo cittadino per la foto di tradizione, e hanno proseguito la serata girovagando per piazze e locali, fino a tarda notte. Davanti al teatro Bonci si sono esibiti in un vero e proprio spettacolo di balli irlandesi. "Ogni anno c’è una lunga preparazione prima della festa – spiega uno della compagnia –: compriamo i vestiti su internet, c’è chi se li fa fare, e studiamo un programma per la serata”.

“Arrivando davanti a bar e ristoranti così travestiti sabato sera destavamo molto stupore negli avventori. Tutti si fermavano a guardarci e tiravano fuori il cellulare per una foto. La gente rimaneva molto stupita quando dicevamo che stavamo solo festeggiando un compleanno. Durante la serata ci ha anche avvicinato un gruppo di ragazze per domandarci se potevamo partecipare vestiti da folletti all’addio al nubilato di una giovane sposa. Tanti i passanti, giovani e meno giovani, ci chiedevano di fare un selfie assieme”.

L’evento si ripete da 19 anni e sabato scorso il festeggiato compiva 40 anni. Negli ultimi anni il gruppo, che ogni anno diventa sempre più numeroso, ha cambiato diversi travestimenti. Un anno si sono vestiti da Mariaci, un anno da indiani, da cow-boy, da spazzacamini, da giamaicani, e persino da fatine.