Follia alla stazione. Va sui binari e blocca i treni

Momenti di panico alla stazione ferroviaria per l’atto inconsulto di un giovane immigrato che, al culmine di una lite con un connazionale, ha invaso i binari bloccando il transito dei treni. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. All’arrivo dei militari in stazione, il giovane ha pensato bene di rinunciare ai suoi rischiosi propositi ed è risalito sulla banchina. I carabinieri però lo hanno fermato e identificato, trovandogli addosso un paio di forbici. Una ‘dotazione’ ingiustificata che gli è costata la denuncia per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere, oltre alla denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Si tratta dell’intervento più rilevante nell’ambito dei controlli effettuati nella zona della stazione ferroviaria e lungo le principali arterie stradali del territorio, da parte dei carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle varie stazioni. In totale sono state denunciate otto persone. Un giovane per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate, ricettazione e guida senza patente, mai conseguita e alla guida di un veicolo rubato. Quando ha visto i carabinieri si è fermato e si è dato alla fuga a piedi e, inseguito, ha opposto resistenza. Infine è stato bloccato e l’auto recuperata è stata restituita alla proprietaria. Un uomo è stato denunciato per furto aggravato poiché sorpreso, all’interno di un esercizio pubblico, a rubare tre capi di abbigliamento del valore di circa 300 euro e il tutto restituito all’avente diritto. Un anziano, già noto per pregresse vicende penali, per possesso di chiavi alterate o grimaldelli poiché, sottoposto a controllo a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto, è stato trovato in possesso di vari oggetti atti allo scasso, sequestrati. Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fra 1,22 g/l e 2 g/l, con patenti di guida ritirate per la sospensione da parte della Prefettura. Altri due automobilisti denunciati per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sulle sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish, sequestrati, con patenti ritirate per la sospensione mentre per i veicoli in un caso si è proceduto al fermo amministrativo per tre mesi mentre nell’altro all’affidamento a persona idonea alla guida.

Ermanno Pasolini