Fondamenta e Avs sull’emergenza abitativa

Oggi alle 18.30, alle Cucine Popolari di Cesena, Fondamenta Alleanza Verdi e Sinistra organizza un’assemblea pubblica sulla casa, seguita da una cena a offerta libera il cui ricavato sarà devoluto ad Avvocati di Strada. Per prenotare la cena, chiamare il 3772867863.

"Oggi tanti non trovano casa a Cesena per scarsità di alloggi a disposizione – affermano i promotori – e lavoratori non possono permettersi di vivere in città a causa di prezzi troppo alti. L’assemblea sarà un’occasione per discutere di soluzioni concrete e conoscere le politiche abitative messe in atto in altre città".

Saranno presenti Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche abitative, Emily Clancy, vicesindaca di Bologna con delega alla casa, e Marzia De Donno, professoressa di diritto amministrativo. Saluti iniziali del sindaco Enzo Lattuca.