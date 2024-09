Fondazione Adele Silvani, bando per tre appartamenti

L’Ente ’Adele Silvani’ di Bagno di Romagna, essendosi liberati tre appartamenti di sua proprietà, procederà nuovamente all’assegnazione degli stessi entro il mese di ottobre 2024. Si tratta di appartamenti posti al primo piano dell’edificio di via Daniele Manin 78 a Bagno, di circa 50 metri quadrati, non ammobiliati, formati da zona giorno, una camera da letto, terrazzino e cantina. La Fondazione Adele Silvani possiede, in questo immobile, quattro appartamenti, di cui uno già in contratto di locazione.

Le domande devono essere inviate entro il 15 ottobre 2024, tramite raccomandata a Alfiero Rossi, presidente "Opera Adele Silvani", Piazza Ricasoli, 13 - 47021 - Bagno di Romagna (FC). La Fondazione Adele Silvani è presieduta dal parroco di Bagno di Romagna, monsignor Alfiero Rossi. Il consiglio di amministrazione è completato da Fabio Bussi, Eugenio Fabbri della Faggiola, Robert Lolli, Paolo Rossi.

Gli interessati all’assegnazione dell’appartamento dovranno presentare domanda con le motivazioni della richiesta, oltre alla varia documentazione indicata nel relativo bando, tra cui il certificato di cittadinanza italiana e la dichiarazione da cui si evinca il non possesso di altri immobili.

L’affitto è previsto in 350/400 euro il mese, da aggiornarsi ogni anno in relazione alle variazioni Istat. La durata del contratto è di quattro anni, più altri quattro nel caso in cui il conduttore non comunichi disdetta del contratto almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto stesso. Le domande verranno esaminate ed assegnate in ordine di arrivo. Farà fede la data di arrivo della raccomandata.