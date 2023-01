Fondazione Balestra, torna il violino di Gatti

Inizio d’anno tutto musicale quello della Fondazione Tito Balestra onlus di Longiano che finalmente vede i frutti della bella collaborazione avvenuta in giugno e ottobre 2019 con Enrico Gatti figura di riferimento mondiale per il violino barocco, che ha scelto il Castello Malatestiano per registrare il suo progetto musicale dal titolo ’Praeconium Solitudinis’. Un progetto a cui l’artista ha lavorato per 40 anni che segue un percorso umano e filosofico a partire dall’idea della solitudine come condizione umana e artistica necessaria. Il doppio Cd è contenuto in un volume che include testi di diversi scrittori e filosofi oltre ad una collezione di fotografie di Silvia Camporesi ed è uscito in questi giorni in tutta Europa, in Italia per il momento solo on line. Un lavoro discografico importante con un libretto allegato di oltre cento pagine di cui una proprio dedicata alla Fondazione Tito Balestra e a Longiano.

Enrico Gatti ha iniziato a frequentare la Fondazione già dal 2013 e prima di quest’ultimo progetto ha registrato altri tre dischi presso la Fondazione Tito Balestra in quanto l’acustica della sala dell’Arengo è pulita e priva di riverberi. Gatti inoltre ha dato il via anche ai concerti dell’Arengo che si tengono tuttora e verrà anche a presentare il suo ultimo corposo lavoro musicale ’Praeconium Solitudinis’.

Dice Flaminio Balestra direttore della Fondazione Balestra: "Quest’ultimo lavoro con Gatti è partito a inizio 2019 ed è stata una esperienza incredibile sentire il suono del suo violino diffondersi per le sale del castello e su tutta la piazza Malatestiana. L’anno dedicato a Tito Balestra è iniziato in musica e Tito ne sarebbe stato contento perché amava la musica in ogni saccettatura. Quest’anno a lui dedicato sarà pieno di sorprese e di importanti progetti per guardare al futuro mantenendo intatta la memoria".

e.p.