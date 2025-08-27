Fondazione Carisp e solidarietà: "Insieme alla Caritas interveniamo in aiuto alle famiglie in difficoltà"

Al sostegno dei bisogni del territorio, anche attraverso fondi alle associazioni solidali, si distingue da decenni la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

Presidente della Fondazione Carisp Luca Lorenzi, in che modo il vostro istituto dedica attenzione alle fasce sociali più fragili?

"Attraverso un impegno costante nell’ambito della solidarietà e dei servizi alla persona. Un’azione che si è tradotta nel supporto a numerose iniziative promosse dalla Caritas, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni essenziali di chi si trova in condizioni di disagio".

Su quali fronti principali agisce la Fondazione?

"In linea con la propria missione orientata alla solidarietà sociale, la Fondazione opera da un lato sul sostegno economico alle famiglie in difficoltà, individuate attraverso i centri di ascolto attivi sul territorio diocesano e dall’altro al contributo continuativo al funzionamento della mensa Caritas".

In collaborazione con Fondazione Romagna Solidale e Fondazione Orogel è stato istituito un fondo di solidarietà mirato a contrastare l’indigenza. Come opera?

"Il fondo si è concentrato sul finanziamento delle spese legate all’abitazione come le utenze. Dal 2019 ad oggi, sono stati erogati circa 180mila euro, pari a 30mila euro all’anno. Gli aiuti, riservati a famiglie segnalate dai centri di ascolto diocesani, non prevedono l’erogazione di denaro, bensì il pagamento delle spese".

Come si esplica concretamente il sostegno alla Mensa Caritas?

"Attivo dal 2019, ha potuto contare anche sulla collaborazione di Crédit Agricole Italia e dell’associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna. Il contributo stanziato per l’attività della mensa ha raggiunto la cifra di 130mila euro, consentendo la continuità di un servizio essenziale per molti cittadini in difficoltà".

L’impegno della Fondazione si estende anche in altri ambiti?

"In quello sanitario e assistenziale nel sostegno all’ospedale Bufalini, attraverso il finanziamento per l’acquisto di strumentazioni diagnostiche avanzate non incluse nella programmazione ordinaria dell’azienda sanitaria".

La Fondazione interviene anche in favore della disabilità?

"Siamo in campo per garantire il diritto alla mobilità e alla partecipazione sociale delle persone con gravi disabilità motorie, finanziando l’acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto. Tra gli interventi continuativi nel settore sanitario si segnalano anche il servizio di assistenza domiciliare per persone affette da diabete e il supporto a progetti rivolti ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie".