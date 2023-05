Fondazione Carisp in campo Alloggi per 302 studenti

di Annamaria Senni

Volge al termine il primo mandato della presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio, condivisa tra il presidente Roberto Graziani, il vicepresidente Luca Lorenzi, e il consiglio di amministrazione composto da Giorgio Andreucci, Enrico Brunazzi, Magalì Prati, Roberto Sacchetti, Paola Ombretta Sternini. Quattro anni vissuti intensamente fra vari mutamenti del tessuto locale e imprevedibili risvolti a carattere mondiale, come la pandemia e la recente guerra in terra di Ucraina. "Al termine del mandato – hanno sottolineato i vertici della Fondazione - desideriamo portare a conoscenza dei nostri interlocutori i dati relativi alle attività svolte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena negli anni 2019-2022. In questi quattro anni abbiamo operato con passione impiegando tutte le nostre capacità per offrire un contributo fattivo a contrastare problemi che sono divenuti sempre più complessi. Si è trattato di un periodo intenso e impegnativo, ma ricco di lavoro, soddisfazioni e risultati che hanno ricevuto largo consenso dalla comunità e per i quali desideriamo ringraziare tutte le persone che li hanno resi possibili, come i componenti dei Consigli di Amministrazione e di Indirizzo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni consultive che hanno concretizzato con le loro competenze il ruolo attivo della Fondazione nell’analisi dei fabbisogni della comunità".

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nel quadriennio 2019-2022 ammonta a 1.788.987 euro con oltre 255 progetti sostenuti, concentrati nei settori di intervento previsti in sede di programmazione pluriennale. Tra i progetti finanziati in questi quattro anni dalla Fondazione, non si possono dimenticare quelli volti ad agevolare le locazioni per gli studenti universitari e per numerose famiglie che hanno potuto godere di affitti agevolati. Gli studenti universitari ospitati nelle strutture della Fondazione a canoni convenzionati Serinar, sono stati 81 nel 2022, 55 nel 2021, 79 nel 2020 e 87 nel 2019. Studenti che hanno trovato alloggio in 14 appartamenti in via Nicolò Macchiavelli e nello studentato di via Padre Vicinio da Sarsina. In totale in 4 anni sono stati ospitati 302 universitari. La Fondazione, poi, ha affittato a canoni calmierati gli appartamenti di via Macchiavelli riuscendo a far risparmiare alle famiglie 148.797 euro in quattro anni. A beneficiare dell’agevolazione sono stati nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere alle case popolari e allo stesso tempo hanno difficoltà a sostenere affitti più cari o ad acquistare un appartamento: giovani coppie, studenti, anziani e famiglie con un reddito limitato anche se non inferiore a un certo limite.

Nel dicembre del 1991, grazie alla legge Amato, che separò l’attività filantropica da quella creditizia della Cassa di Risparmio, nasceva la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, asse portante dello sviluppo sociale, e conseguentemente di quello economico, del territorio. "In questi trent’anni – continuano gli organi di presidenza - la Fondazione ha svolto un ruolo importante e innegabile: ha decisamente e costantemente propagato valori. Ha contribuito a diffondere, attraverso le risorse erogate e le azioni intraprese, i valori fondanti su cui si incardina il nostro vivere sociale. Il valore della coesione, quando si è occupata delle persone fragili, degli anziani, dei disabili e dei bambini, per non lasciare indietro nessuno; il valore della solidarietà; il valore della partecipazione, attraverso la condivisione, con tutti i soggetti attivi sul territorio, degli obiettivi e delle azioni per raggiungerli; il valore della bellezza, con gli interventi di conservazione del patrimonio storico-artistico e con la diffusione della cultura in ogni sua forma".