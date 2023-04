Fondazione Carisp tira le somme "Investiti 1,8 milioni per il territorio" Lascia Graziani, Lorenzi presidente

di Annamaria Senni

Un occhio al passato e uno al futuro, e proprio dal passato emergono i traguardi importanti raggiunti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena in questi anni. E’ tempo di bilanci per la Fondazione che, dopo quattro anni, vede concludersi il mandato degli attuali organi amministrativi: il presidente Roberto Graziani, il vicepresidente Luca Lorenzi, il consiglio di amministrazione composto da Giorgio Andreucci, Enrico Brunazzi, Magalì Prati, Roberto Sacchetti, Paola Ombretta Sternini. E mentre si pensa con quale inchiostro iniziare a scrivere le pagine future (quando l’assemblea a fine maggio nominerà il nuovo presidente e sei consiglieri) emergono chiari e indelebili i segni lasciati dagli attuali organi amministrativi. Un milione e 800mila euro erogati in quattro anni sul territorio per la realizzazione di ben 255 progetti, oltre al grande patrimonio di relazioni che si sono mano a mano intrecciate.

L’ammontare complessivo delle erogazioni deliberate dalla Fondazione nel quadriennio 2019-2022 si attesta sulla cifra di 1.788.987 euro, di cui circa 570mila provenienti da risorse proprie della Fondazione Crc, oltre 900mila euro messi a disposizione dal Fondo Credit Agricole Italia, e circa 266mila euro arrivati dall’Associazione Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna. "Grazie a questo impegno economico – ha spiegato il presidente Roberto Graziani – sono stati sostenuti ben 255 progetti sul territorio concentrati in diversi settori di intervento. Per motivi professionali e personali non mi ricandiderò nuovamente alla presidenza, ma per dare continuità al lavoro svolto fino ad ora, indicheremo alla prossima assemblea del 20 maggio un nominativo per la presidenza: l’attuale vice presidente, che mi è stato a fianco e ha lavorato con me in questi anni, Luca Lorenzi. Mi piacerebbe poter spendere parole di riconoscenza per tutti coloro con cui ho collaborato fino ad oggi, oltre a Lorenzi, il segretario Luca Castagnoli, e le dottoresse Patrizia Rossi e Mariangela Abbondanza che da anni seguono la Fondazione. Un grazie va al consiglio di amministrazione e ai soci, al Comune di Cesena e al sindaco Enzo Lattuca". Un patrimonio netto quello della Fondazione che è cresciuto di anno in anno e che si stima arrivi a 17.452.055 euro a fine 2023, con un incremento del 2,60% negli ultimi quattro anni. "Importante anche la collaborazione con altre due Fondazioni del territorio – ha detto Graziani – e cioè Orogel e Romagna Solidale".

I progetti sostenuti dalla Fondazione negli ultimi 4 anni hanno riguardato molteplici settori. Come il volontariato, la filantropia e la beneficenza (67 progetti per un importo di 535.502 euro), l’educazione, l’istruzione e formazione (46 progetti per 440.996 euro), la ricerca scientifica e tecnologia (7 progetti per 144.083 euro), la salute pubblica, la medicina preventiva e riabilitativa (22 progetti per 224.895 euro), l’arte, attività e beni culturali (77 progetti per 73.639 euro), l’attività sportiva (19 progetti per 89.206 euro), lo sviluppo locale e edilizia popolare locale (10 progetti per 70.794 euro). "La Fondazione – ha detto Graziani - ha costantemente propagato valori, contribuendo a diffondere attraverso le risorse erogate e le azioni intraprese, i valori fondanti su cui si incardina il nostro vivere sociale. Il valore della coesione, quando si è occupata delle persone fragili, degli anziani, dei disabili e dei bambini; il valore della solidarietà, il valore della partecipazione, attraverso la condivisione con tutti i soggetti attivi sul territorio, degli obiettivi e delle azioni per raggiungerli; il valore della bellezza, con gli interventi di conservazione del patrimonio storico-artistico e con la diffusione della cultura in ogni sua forma".