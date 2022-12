Fondazione Enaip chiude i rubinetti alla plastica

Fondazione Enaip Forlì-Cesena continua la lotta alla plastica e completa l’installazione degli erogatori di acqua nelle proprie sedi, con il posizionamento dell’ultima presso la sede di piazzetta Ravaglia a Cesena. Dopo le sedi di Rubicone, Forlì e a Cesena in Galleria Isei e in via Savolini, giovedì è si è concluso il percorso di installazione degli erogatori all’interno di Enaip. La

Società Unica Reti S.p.A. ha omaggiato, anche questa volta, tutti gli studenti, i dipendenti e i collaboratori di Enaip, con una borraccia personale che consentirà di dissetarsi ad impatto zero e gratuitamente.