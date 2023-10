Fondazione Exodus, arriva il 33° Capitolo

A Cesenatico ieri è iniziato ’Il Capitolo’, l’evento nazionale della Fondazione Exodus Onlus di don Antonio Mazzi, in programma all’EuroCamp fino a domani. Nella grande struttura sul lungomare di Ponente, si vive un momento di festa e condivisione, che vedrà la partecipazione di tutti i ragazzi accolti dalla fondazione, degli educatori e dei volontari di Exodus in Italia e nel mondo. Sarà anche un’occasione per discutere e affrontare le tematiche dei disagi giovanili e quali passi è necessario compiere al fine di risolverli. Saranno gli stessi ragazzi, gli educatori, i collaboratori, i volontari e gli amici della realtà fondata a Milano, a dare vita alla 33ª edizione del Capitolo di Exodus sul tema ’Perdersi per ritrovarsi’.

Don Mazzi, oggi 93enne, crede in questo evento: "Una volta all’anno raduno tutti i miei ragazzi sparsi ormai in molte regioni d’Italia e nel mondo, per verificare con loro il lavoro fatto durante l’anno, guardandosi negli occhi, e per progettare i nuovi lavori per l’anno successivo. Ma è anche un momento di festa, l’occasione per stare insieme. È il nostro evento più significativo, il cuore del progetto, fitto di appuntamenti che vedranno i giovani protagonisti di esperienze e incontri significativi. Il tema è stato scelto perchè a volte crediamo di sapere quale sia la strada giusta, mentre sono altri ad averla segnata per noi. Tuttavia è quando ci perdiamo e attraversiamo strade impensate, che ritroviamo davvero noi stessi. La cosa più importante è che il cammino sia fatto in condivisione, che conservi la capacità di stupirsi di incontri, frammenti, persone e anche scarti".

Don Mazzi lega la tre giorni al tema di attualità dei migranti: "Per tutti ci sono strade che si perdono e strade che si trovano; piste cercate da esploratori, avventurieri, pellegrini e piste subite da chi fugge, braccato dalla fame o dalla guerra, cacciato dalla sua terra. Negli esodi, anche quelli di oggi, si dispiegano i destini e si disperdono".

