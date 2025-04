Fondazione Pantani, un’auto a Cesenatico Insieme

La Fondazione Marco Pantani ha donato un’autovettura al centro sociale Cesenatico Insieme. La consegna è avvenuta sabato, nella sede dell’associazione, alla presenza dei genitori del campione, mamma Tonina e papà Paolo Pantani, del sindaco Matteo Gozzoli e di un nutrito gruppo di volontari con in testa il presidente Otello Guidi.

L’autovettura è una Opel Corsa rossa con rifiniture nere, che secondo il primo cittadino, tifoso milanista, richiama i colori della squadra del cuore di Marco Pantani, pure tifoso del Milan. Mamma Tonina ha parlato di Cesenatico Insieme come di un punto di riferimento importante.

Il presidente Guidi ha sottolineato i valori del centro sociale ed il significato della parola "insieme", per una realtà che garantisce con dei propri mezzi il trasporto gratuito negli ospedali e nelle cliniche convenzionate con l’Ausl Romagna, di tutte le persone che non hanno parenti in grado di accompagnarle, e garantisce anche il pacco alimentare a tante famiglie bisognose e tanti altri servizi.

Il sindaco Gozzoli ha rimarcato il ruolo di Cesenatico Insieme: "Questo centro sociale ha oltre 30 anni di vita e cresce grazie all’impegno dei volontari, tenendo insieme le esigenze di una comunità in un mondo che cambia velocemente. Realtà come Cesenatico Insieme sono preziose. Ringrazio la Fondazione Marco Pantani, il nostro campione voleva molto bene alla sua Cesenatico".