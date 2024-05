Fondazioni, 5 milioni di aiuti

Le Fondazioni cesenati hanno superato la somma di cinque 5 milioni di euro raccolti per finanziare iniziative e progetti finalizzati alla ripartenza. Coordinamento nell’autonomia per Fondazioni Cassa di Risparmio di Cesena, Fruttadoro Orogel e Romagna Solidale, già legate da un accordo di collaborazione siglato nel 2021, intensificando le loro azioni per massimizzare l’efficacia del loro intervento durante l’emergenza alluvione, in collaborazione anche con Lions Club Cesena e alla Fondazione Azimut. Nell’anniversario del disastro, i rappresentanti di queste cinque realtà si sono incontrati per fare il punto della situazione e valutare i risultati delle azioni concordate.

Complessivamente, sono stati messi a disposizione del territorio, con varie modalità, 5.394.000 euro. Nel dettaglio, la Fondazione CRC, grazie al sostegno dell’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia Romagna e dell’Associazione nazionale, ha stanziato 470.000 euro, la Fondazione Romagna Solidale 850.000 euro, dalla Fondazione Azimut sono arrivati 47.000 euro e dal Lions Club 27.000 euro. L’impegno della Fondazione Orogel si è attestato sui 4 milioni di euro. Ampio il ventaglio degli interventi: dai buoni spesa per i nuclei familiari ai ristori per l’acquisto di elettrodomestici, dall’implemento del Fondo del Comune di Cesena a sostegno degli affittuari colpiti dall’inondazione al ripristino di infrastrutture danneggiate, fino agli aiuti diretti per associazioni impegnate nel sociale.