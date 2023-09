Fondazioni Trevi nell’arena delle Olimpiadi invernali ’26

Trevi, divisione del Gruppo Trevi leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo, ha completato nei tempi stabiliti tutte le opere di fondazione della nuova arena Santa Giulia, il palazzetto polifunzionale progettato dall’architetto britannico David Chipperfield, che ospiterà le competizioni di hockey su ghiaccio maschile in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026.

Trevi era stata selezionata da Cts Eventim, la società tedesca leader a livello internazionale nei settori del ticketing e dell’organizzazione di eventi live, per "la riconosciuta esperienza, forte di oltre 65 anni di attività nel settore delle fondazioni, professionalità, organizzazione", I lavori di Trevi sono stati realizzati all’insegna della sostenibilità

I lavori principali di Trevi riguardano la realizzazione di 883 pali eseguiti con la tecnologia Cfa, di cui 340 con diametro 1000 mm e i restanti 543 con diametro 1200 mm.

Nel cantiere di Santa Giulia, il 100% del materiale di risulta prodotto dalle opere di scavo è stato recuperato, diventando così un prodotto impiegato per riempimenti in opere di costruzioni stradali ed opere civili. Anche le macchine utilizzate da Trevi per le attività di scavo, realizzate dalla Divisione Soilmec del Gruppo Trevi, della linea Blue-tech, sono state progettate per ridurre i consumi e quindi anche le emissioni di CO2, e per contenere l’inquinamento acustico