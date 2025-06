Fondi alle Province. Botta e risposta tra sinistra e destra

Sinistra e destra si punzecchiano sui fondi del Ministero dei trasporti destinati alle Province. Cesenatico Civica e il Pd hanno presentato un ordine del giorno per lamentare la situazione ed il capogruppo di Fratelli d’Italia, Emilio Zarrelli (nella foto), interviene per dire la sua: "Fra Upi e Mit c’è stato un incontro positivo, sono state chiarite molte cose e stabilito che nella conversione di legge del decreto infrastrutture, saranno restituiti 350 milioni di risorse alle province per il biennio 2025-2026. Non si tratta di tagli".