Fondi non richiesti: "Stiamo provvedendo"

La ricostruzione del post alluvione procede, fra le polemiche di opposizione e maggioranza. Ora nel mirino sono finiti i fondi per gli interventi delle somme urgenze fatti realizzare da parte di Comuni ed enti alle imprese, erogati e ripartiti del commissario Figliuolo con ordinanza del 5 settembre. Le risorse ci sono, ma pochissimi comuni hanno presentato la richiesta per utilizzarle, fra cui quello di Cesena, nonché la provincia di Forlì-Cesena. Un gran can can prima per i ritardi nell’erogazione: come si spiega ora questa lentezza da parte di chi li reclamava?

"Nessuna lentezza dei comuni - afferma il sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca –: queste risorse possono essere fruite dopo il riconoscimento del debito fuori bilancio in un delibera che deve essere approvata nei consigli comunali, provinciali e degli enti, che in questi giorni vengono convocati. A Cesena si terrà il 12 ottobre. È un passaggio indispensabile, dopodiché sarà possibile procedere con la compilazione della modulistica per la richiesta, da parte di chi deve ancora farlo, ottenere le somme e procedere al pagamento delle imprese per i lavori eseguiti".

"Il comune di Cesena e la province di Forlì-Cesena – prosegue Lattuca – hanno già espletato le pratiche portandosi avanti, ma fino all’approvazione della delibera non possono utilizzare i fondi concessi. Subito dopo, dal 13 ottobre sì". "Ora stiamo tutti insieme correndo - osserva Lattuca –: i ritardi sono relativi a quel mese e mezzo prima della nomina di Figliuolo in cui esponenti del governo dicevano che il commissario non serviva".

Luca Bartolini ,dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, si scaglia contro il comune di Roncofreddo. "Non ha ancora chiesto un euro alla struttura commissarialeo per gli interventi di somma urgenza– denuncia –: eppure in cassa ci sono 876 milioni di euro, di cui un terzo a disposizione degli enti locali. Sarebbe sufficiente una semplice pec alla struttura commissariale e nel giro di 24 ore il Municipio riceverebbe le risorse e potrà pagare le imprese che hanno eseguito i lavori e che ancora aspettano".

"Stiamo procedendo alla liquidazione alle imprese che hanno operato in somma urgenza – replica la sindaca Sara Bartolini –. Questa sera terremo il consiglio comunale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, passaggio indispensabile. I lavori sono ripresi dopo l’ordinanza del commissario: prima di fare la pec di cui parla Bartolini vanno messi in ordine gli atti e iil comune di Roncofreddo ha a disposizione un’unica impiegata ai lavori pubblici che deve ooccuparsi anche dell’ordinaria amministrazione".

"Non servono solo i soldi, e ben di più di quelli concessi – aggiunge il consigliere regionale Massimo Bulbi che Bartolini definisce ’sindaco ombra’ di Roncofreddo – ma anche le risorse per poterle utilizzare da parte dei piccoli comuni".