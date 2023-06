Fondi per gli alluvionati, Bios Management dona 10mila euro

Bios Management dona 10mila euro alla raccolta fondi per emergenza attivata da Bcc Romagnolo con lo slogan "Tieni botta Romagna" e che finora ha superato quota 30mila euro. Bios Management rivede il programma della Convention annuale svoltasi a Riccione dal 25 al 28 maggio, in una formula all’insegna del rispetto verso tutti i cittadini della Regione Emilia-Romagna. L’azienda piemontese ha infatti scelto di sostituire le attività che sarebbero potute risultare non adeguate all’attuale contesto, attivando un aiuto concreto per il territorio che ospitava il loro meeting.