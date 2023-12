Fondi per la riqualificazione urbana. Una nuova piscina per Cesena

Progetti per 13 milioni di euro, realizzabili a breve, renderanno il nostro territorio comprensoriale più incline al benessere, alla vivibilità, alle relazioni sociali. Sono il frutto di un protocollo siglato tra la Regione, presente il presidente Stefano Bonaccini, e i sindaci di Cesena, Sarsina, Mercato Saraceno, Montiano. Si tratta di risorse (8,4 milioni dalla Regione attraverso fondi europei e 4,8 di cofinanziamento da parte dei comuni) che, come ha evidenziato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, arrivano sul territorio grazie alla forza dell’Unione dei Comuni della Vallesavio. Altrimenti, date le caratteristiche singole di ciascuno dei comuni beneficiari, che sono montani e non raggiungono da soli i 50 mila abitanti, non sarebbero state disponibili. Una possibilità che mette a frutto risorse europee per le quali, contrariamente al caso, non sempre ci sono progettualità e tempi consoni di attuazione. Come ha spiegato il presidente Bonaccini, in tutta la regione sono 15 le agende del genere in attuazione.

"Oggi - ha aggiunto firmando il protocollo che ratifica l’agenda cesenate - aggiungiamo un tassello importante al percorso delle Atuss in Emilia-Romagna, che permette di valorizzare i territori grazie ad una programmazione condivisa. Dimostrazione che quando si lavora bene insieme, al di là delle bandiere politiche, i risultati arrivano". Ma quali sono i progetti che rientrano nel finanziamento? Cesena ne ha tre. Una nuova piscina comunale (costo totale 10 milioni e 369 mila euro), che accrescerà l’efficienza energetica e strutturale del patrimonio edilizio comunale e l’attrattiva rispetto agli investimenti nazionali e stranieri; il sostegno (875 mila euro) alla scuola e alle famiglie potenziando l’offerta e le opportunità formative dentro e fuori la scuola; iniziative di inclusione digitale (costo totale 350 mila euro) con il supporto del Laboratorio Aperto Casa Bufalini, con particolare riferimento alle utenze fragili non solo negli spazi del Laboratorio, ma anche in luoghi dislocati sul territorio. Per Montiano, rappresentato dal sindaco Fabio Molari, è prevista una ciclopedonale di 2,5 chilometri (costo totale 400 mila euro) che, grazie alla separazione del percorso carrabile da quello ciclopedonale, garantirà una maggiore sicurezza a chi si muove sia a piedi che in bicicletta, e amplierà l’offerta della mobilità ciclistica, attualmente per lo più di natura turistica, facilitando e incentivando la mobilità ciclopedonale. Per Mercato Saraceno, rappresentato dalla sindaca Monica Rossi, è prevista la riqualificazione (costo totale 800 mila euro) del centro storico della frazione di Monte Castello, in particolare di piazza della Libertà.

Per Sarsina, rappresentata dal sindaco Enrico Cangini, si metterà mano alla riqualificazione (420 mila euro) dell’area sportiva "A. Versari". Al posto dell’attuale piscina in disuso saranno realizzati campi da padel e relativi spogliatoi, riqualificato il blocco spogliatoio dei campi da tennis, aree verdi, percorsi pedonali e carrabili. Inoltre, è prevista la riqualificazione energetica degli impianti esistenti. Un progetto, in sostanza, che vada ad assolvere alla mancata realizzazione del centro sportivo che sarebbe dovuto sorgere sull’area dove è emerso il tempio di epoca romana. Tutti progetti, come ha evidenziato Stefano Bonaccini, che s’inquadrano negli obiettivi del "Patto per il lavoro e per il clima" della strategia regionale "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".