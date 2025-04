Fondi per la transizione digitale

Da martedì al 28 aprile sul portale "Sfinge 2020" si possono presentare le domande relative al bando per la transizione digitale delle imprese dell’Emilia Romagna. In particolare, il Bando sostiene la digitalizzazione delle imprese del territorio regionale, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro. Le imprese (escluse quelle nei settori agricolo, pesca e acquacoltura) possono accedere a contributi a fondo perduto fino al 40 per cento delle spese ammissibili, con un massimo di 90mila euro. Il bando copre tecnologie, software e consulenze, con un investimento, minimo di 20mila euro. Ulteriori informazioni potranno essere reperite sul portale FESR della Regione nella sezione dedicata al bando, rivolgendosi allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13 (848.800258); mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it