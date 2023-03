"Fondi per le strade? Solo annunci roboanti"

"Sembra una presa in giro". Ombretta Farneti, consigliere provinciale della Lega, commenta così il "recentissimo roboante annuncio via social di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che promette oltre 11 milioni di euro per la manutenzione stradale in montagna contro il dissesto idrogeologico".

"A noi che viviamo nelle vallate del Savio e del Borello servono subito interventi concreti non promesse ripetute di cui non vediamo i risultati. I 5 milioni stanziati nel 2022, parola di Bonaccini, dove sono andati a finire? Quante risorse sono arrivate nelle nostre valli? Sono stati sufficienti alcuni giorni di maltempo per aggravare i movimenti franosi in atto e interrompere la viabilità in arterie fondamentali per gli abitanti della collina e della montagna, mentre gli operatori al lavoro sono sempre meno. Presenterò un’interrogazione in Provincia per capire se e quante risorse arriveranno nelle nostre zone per contrastare il dissesto migliorando la viabilità. Siamo convinti che l’area collinare e montana sia una risorsa per tutti e che sia indispensabile garantire servizi per evitare lo spopolamento, ma con le enunciazioni grandiose e di nessuna sostanza della Giunta regionale a guida Pd non si va lontano". "La Regione a guida Pd è molto fumo e pochissima sostanza" conclude la consigliera provinciale leghista.