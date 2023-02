Fondi Pnrr, oltre 2 milioni per la scuola media

di Ermanno Pasolini

Il Comunedi Gatteo ha ottenuto un ingente contributo Pnrr rispetto ai fondi provinciali dedicati all’edilizia scolastica. Il progetto è risultato primo nella graduatoria per le risorse spettanti nell’ambito del Cesenate. "Sono molto soddisfatto - commenta Roberto Pari, sindaco di Gatteo - perché il nostro Comune si è aggiudicato un contributo di oltre 2.200.000 per la realizzazione di un importante stralcio di lavori alla scuola media Pascoli di Gatteo. A queste somme si aggiunge una compartecipazione del Comune per oltre 600mila euro, portando l’investimento complessivo a oltre 2.800.000 euro. È un progetto ambizioso, ma ci abbiamo sempre creduto e non ci siamo fatti trovare impreparati. Questo è il risultato di una programmazione lungimirante che guarda al futuro. È un intervento fondamentale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, perché saremo in grado di mettere a loro disposizione un edificio sicuro sotto tutti gli aspetti e altamente funzionale. Questo traguardo è frutto di un complesso e articolato lavoro di squadra, che ha visto impegnati Giunta, funzionari comunali e tecnici esterni all’Ente. Tutti con un unico obiettivo: migliorare sempre di più la qualità degli spazi a servizio della nostra Comunità e dei nostri studenti".

Continua il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Deniel Casadei: "Il primo stralcio del progetto di riqualificazione della scuola Pascoli è parte di un progetto complessivo di riqualificazione e ristrutturazione della struttura scolastica. Verranno demolite e ricostruite le parti più vetuste, così da collocare tutte le aule in edifici moderni, sicuri e funzionali. In particolare il primo stralcio prevede la demolizione dell’attuale spazio dedicato alla palestra e la ricostruzione di un nuovo edificio che ospiterà 10 aule e i relativi servizi. Oggetto di un secondo stralcio sarà la parte centrale dell’ingresso. L’ultimo stralcio riguarderà la rifunzionalizzazione della parte più recente della struttura risalente ai primi anni 2000, in modo da fornire migliori spazi e servizi ai ragazzi. L’intervento complessivo costerà oltre 5 milioni di euro e questo primo stralcio da 2,8 milioni è il più importante e consistente. Oltre a questa progettualità è in corso di definizione anche il progetto per la nuova palestra della scuola, che sorgerà sul retro della struttura. Si tratta di un intervento importante e complesso, ma è cruciale per il benessere dei nostri ragazzi e per le opportunità che la scuola può offrire loro, per cui ci siamo impegnati a fondo per questa irrinunciabile opportunità".