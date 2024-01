"Fondi pronti ma Bagno non si muove"

"Tra i lavori di somma urgenza, messa in sicurezza viaria e sistemazione idraulica i Comuni della Valle del Savio si sono visti accordare dalla struttura commissariale finanziamenti per oltre 17,5 milioni di euro. Diverse risorse sono già state materialmente erogate previa richiesta degli enti locali, solo il Comune di Bagno di Romagna non ha richiesto ancora un euro per gli interventi di somma urgenza". Fratelli d’Italia fa così il punto sui finaziamenti del governo Meloni nella vallata del Savio dopo l’alluvione, criticando però il comune di Bagno. "In totale a Mercato arriveranno quasi 10 milioni di euro. A Verghereto tutte le somme urgenze sono state erogate e anche a Sarsina è a buon punto: qui i ristori pubblici copriranno interventi del Comune per circa 3,8 milioni di euro. Ci stupiamo invece della situazione di Bagno di Romagna: frane e smottamenti hanno causato danni e disagi, in totale si tratta di poco meno di 1,7 milioni di euro di interventi inseriti nelle varie ordinanze, ma l’Amministrazione Comunale non ha ancora presentato le richieste per i rimborsi degli interventi di somma urgenza". La struttura commissariale ha poi finanziato opere di messa in sicurezza idraulica che riguardano tutti e 4 i Comuni della Valle del Savio.