Fondi regionali a due aziende cittadine

Ci sono anche aziende di Cesenatico che hanno beneficiato dei finanziamenti regionali, che di fatto raddoppiano il Fondo per l’imprenditoria femminile, mettendo a disposizione quasi 7,2 milioni di euro per sostenere 239 nuove idee, per un investimento complessivo di quasi 21 milioni. Nel cesenate fra le aziende beneficiarie c’è Rossi Clinic Stp Srl, clinica medica estetica con sede in via Cesenatico (77.417 euro), e Celestia che ha aperto un ristorante in viale Trento (74.480 euro), dove in precedenza c’era il Magnolia.