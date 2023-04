Fondo cassa di oltre 4 milioni Baccini: "Bilancio in salute"

"Il Comune di Bagno di Romagna continua ad essere in ottima salute, e non solo per l’aria pura che si respira nel suo ampio territorio appenninico, ma soprattutto per i numeri positivi registrati dal bilancio consuntivo 2022, che è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta di martedì". Lo sottolinea il sindaco Marco Baccini, che ha anche la delega al bilancio, che prosegue: "Si tratta di un bilancio che conferma la solidità gestionale raggiunta dall’Ente comunale, e che produce risultati positivi in tutte le voci nonostante i corposi investimenti avviati. Peraltro, abbiamo approvato questo bilancio in anticipo di 30 giorni rispetto al termine di legge, cosa non scontata e grazie al lavoro dell’Ufficio Ragioneria del Comune". Mette poi in evidenza il primo cittadino di Bagno: "Uno degli effetti di questa solidità, infatti è quella di consentire l’accesso ai bandi europei, statali e regionali, che richiedono tutti l’apporto in quota parte di un finanziamento comunale per poter realizzare opere pubbliche. Questa circostanza, unita alla capacità di finanziare in proprio l’attività di progettazione, ci ha consentito di quadruplicare la capacità di investimento comunale, dando avvio ad opere strategiche e necessarie che altrimenti non sarebbe stato possibile intraprendere". Impossibile dar conto di tutti i numeri e risultati elencati da Baccini nell’illustrare il consuntivo 2022 che, come detto, presenta vari dati di gestione positivi. "Si chiude con un fondo cassa positivo di ben 4.138.764,44 euro senza che sia stato necessario utilizzare l’anticipazione di cassa, con conseguente risparmio di interessi ed oneri. Da notare che è stato compreso in questo dato l’incasso di due fideiussioni, una di 1.400.000 euro dal fallimento Sapro per l’urbanizzazione del comparto di Virginiano e l’altra di 178.000 euro dal fallimento di Abitare 2000 per l’urbanizzazione del comparto edilizio Bordoni a San Piero".

gi.mo.