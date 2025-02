"Fonti rinnovabili, situazione da sbloccare"

È in fase di realizzazione, ma comunque ferma ai blocchi di partenza la legge regionale dell’Emilia-Romagna che definirà le aree idonee per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile. "Rientra tra i provvedimenti che il presidente de Pascale vorrebbe adottare nei primi 100 giorni di mandato – afferma la conisgliera regionale Francesca Lucchi (Pd) –. L’autonomia energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili sono punti sui quali vorrei concentrare il mio impegno. Definire strategie e condividerle, sono queste le finalità di un percorso con cui intendiamo fornire a cittadini e imprese indicazioni concrete".

A scompaginare potenzialmente i giochi c’è l’udienza dinanzi al Tar del Lazio, fissata per domani, dopo che il Consiglio di Stato il 14 novembre scorso scorso ha accolto parzialmente l’appello di una società, sospendendo una disposizione del Dm 21 giugno 2024 nella parte in cui è lasciata alle singole regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree "immediatamente" idonee. Nel dettaglio, la questione nasce dal ricorso presentato da una società che realizza impianti a energie rinnovabili in diverse regioni di Italia: è stata impugnata quella parte della norma che attribuisce alle regioni la facoltà di escludere alcune aree già classificate come idonee dalla normativa nazionale, creando potenzialmente disparità territoriali e ritardi nei progetti di ripotenziamento eolico. "Stiamo aspettando la pubblicazione della sentenza di merito, fissata per febbraio 2025. Due gli scenari: una revisione del Dm "Aree idonee", e quindi di fatto tempi dilatati, perché tutto ripartirà da capo; in caso contrario, potremo continuare rispettando l’agenda, con il varo della relativa legge regionale dell’Emilia-Romagna", spiega l’assessora Lucchi. Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico elettrico entro il 2035, in linea con quelli fissati dalla Germania, l’Italia dovrà raggiungere almeno 159 GW di potenza complessiva da fonti rinnovabili entro il 2030, e 250 GW complessivi al 2035, di cui 180 GW di nuove installazioni. Nel raggiungimento degli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, fondamentale sarà proprio il ruolo delle regioni. Il Dm ha stabilito per ogni regione un obiettivo di nuova capacità da fonti rinnovabili da realizzare entro il 2030, nel caso dell’Emilia-Romagna la potenza aggiuntiva da raggiungere è di 6.300 mw.

Ogni amministrazione ha facoltà di stabilire, senza alcuna linea guida nazionale, le aree di accelerazione, "con il rischio, come sta accadendo in effetti in alcune regioni, di limitare tale sviluppo e non raggiungere gli obiettivi di installazione, necessari non solo a combattere l’emergenza climatica, ma anche a portare nuovo sviluppo nei territori, promuovendo le filiere delle diverse tecnologie pulite, creando nuovi posti di lavoro e migliorando quindi la qualità di vita dei cittadini. Al tempo stesso è importante mettere fine all’attuale caos, salvaguardando il paesaggio e le produzioni agricole, sostenendo e semplificando gli investimenti più coerenti (coperture dei capannoni e degli edifici in generale, parcheggi, aree dismesse e residuali).

Francesca Montuschi