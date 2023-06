Forestazione urbana, in arrivo 7000 piante

E’ stato inaugurato ieri a Savignano il corposo intervento di forestazione urbana con la piantumazione di 7000 nuove piante distribuite in quattro aree della città. Savignano è risultato al primo posto nella categoria ’Comuni’ nel bando regionale ’Mettiamo radici per il futuro. Piano di azione ambientale’, grazie al quale ha ottenuto dalla Regione un contributo di 140mila euro. I lavori hanno interessato i quartieri di Valle Ferrovia, Cesare, Capanni e Centro.

Il più corposo ha riguardato il parco di Valle Ferrovia, otto ettari in quattro dei quali sono stati piantumati 5000 siepi e specie arboree. Il quartiere Cesare ha accolto 1360 piantine, mentre nell’area verde fluviale fra il ponte Romano e il ponte della via Emilia 400 piantine di rosa canina, sambuco e prugnolo selvatico. A Capanni, in via Praga, 340 piante tra roverelle, farnie, peri e ciliegi. Ci sono anche 1.008 alberi e arbusti grazie al progetto ’Eco Alberi’, l’iniziativa del gruppo Hera che ha contribuito con 25mila euro.

Nel progetto l’assessora al verde Sefora Fabbri ha coinvolto la classe ambiente del consiglio comunale dei ragazzi. Gli studenti della 2ªH della scuola ’Giulio Cesare’ hanno ideato il logo ’Savignano in verde’, con un nome per ciascuno dei boschi urbani: ’Il giardino sul lago’, a Valle Ferrovia; ’Il giardino sul fiume’ lungo le sponde del Rubicone; ’I colori di Cesare’ nell’omonimo quartiere e ’L’isola verde’ di Capanni. Per la giornata inaugurale sono state scoperte le due bacheche informative sul futuro bosco urbano di Valle Ferrovia dal sindaco Filippo Giovannini, assessore al Verde Sefora Fabbri e Marco Impiglia di Hera. Presenti gli studenti delle classi 1ªG, 2ªG e 2ªH della secondaria ’Giulio Cesare’ e le quattro sezioni della scuola dell’infanzia ’Freccia Azzurra’.

Ermanno Pasolini