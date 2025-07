Forlì e Cesena si candidano a Capitale della Cultura 2028

Cesena, 3 luglio 2025 – “Comunque vada, abbiamo già vinto, perché grazie alla candidatura di Forlì e Cesena a Capitale della Cultura 2028, le nostre città si sono ‘parlate’ di più negli ultimi mesi che negli ultimi anni. E questo è un grande lato positivo che ci permetterà di crescere meglio e più in fretta”.

Sono le parole con le quali il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini oggi ha introdotto la giornata organizzata nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena e culminata con la presentazione del logo abbinato alla candidatura. A fare gli onori di casa c’era ovviamente il primo cittadino cesenate Enzo Lattuca, che è anche presidente della Provincia e che ha accolto, tra gli altri, l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni e gli omologhi comunali di Cesena e Forlì Camilo Acerbi e Vincenzo Bongiorno. Presente anche il presidente del comitato scientifico Gianfranco Brunelli.

Con l’invio della manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura, le città di Forlì e Cesena hanno dunque reso ufficiale la loro candidatura congiunta a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando la prima tappa istituzionale di un percorso che culminerà, a settembre, con la presentazione del dossier. Oltre alla presentazione del logo, realizzato dal grafico, illustratore e fumettista Ugo Bertotti e composto dal pittogramma Fcc e dalla scritta ‘Forlì-Cesena per la Cultura 2028’, sovrastata da tre sinusoidi colorati a simboleggiare il ‘volo’ della candidatura, è stata annunciata anche la composizione del comitato scientifico che guiderà le prossime fasi del progetto condiviso.

Cesena e Forlì hanno presentato il logo di candidatura a Capitale della Cultura 2028 (Foto Ravaglia)

I due sindaci: "Siamo convinti che a vincere sarà la grande bellezza dell’intera Romagna”

“È una sfida che vogliamo affrontare unendo le forze – hanno commentato i due sindaci – perché siamo convinti che il nostro territorio, con la sua storia, le sue energie creative e le sue comunità vive, abbia tutte le carte in regola per diventare protagonista di un grande progetto culturale. La candidatura è già, di per sé, un arricchimento, una leva di sviluppo. Altre esperienze, infatti, hanno dimostrato come cambiare anche solo il punto di vista sul proprio patrimonio culturale possa generare nuove consapevolezze e opportunità, svelando significati inattesi dietro le abitudini con cui ci si relaziona al patrimonio storico, artistico, ambientale e paesaggistico. Uno degli obiettivi principali è infatti proprio quello di rafforzare l’offerta culturale della nostra terra, prenderne consapevolezza, stimolare una nuova creatività, azzerare ogni tipo di rivalità e fare squadra attorno a una grande narrazione comune. Siamo convinti che a vincere non sarà il grande monumento, ma la grande idea, la grande bellezza dell’intera Romagna”.

“Questa candidatura – ha aggiunto l’assessora regionale a Cultura Gessica Allegni – rappresenta un’opportunità per l’intero territorio, che ha saputo presentarsi unito a questa sfida. Anche per questo motivo la Regione intende partecipare attivamente a un percorso che dovrà coinvolgere l’intera comunità e le numerose e straordinarie realtà culturali che qui negli anni hanno saputo innovare, rendendo la cultura un autentico motore di crescita”.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del comitato scientifico Giancarlo Brunelli: “Siamo davanti a una candidatura ‘solidale’ con l’insieme del territorio provinciale e oltre. Si pensi in particolare al coinvolgimento doveroso della vicina Città di Faenza. Municipalità storicamente spesso divise e contrapposte, in competizione tra loro, oggi cercano strade comuni e trovano in questa occasione il tempo di una sfida emulativa. Condividere significa iniziare a percorrere un cammino comune, significa farlo assieme, per giungere a una stessa meta. Camminare insieme significa dialogare e comprendersi tra comunità e persone; significa non chiudersi in sé stessi, ma accogliere l’altro. Dignitas e Humanitas sono le radici della nostra storia migliore.

Dopo la definizione del Comitato scientifico, presieduto da Gianfranco Brunelli, e l’individuazione di Francesca Bertoglio come coordinatrice di candidatura in team con PanSpeech, si apre ora una fase fondamentale: il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Ciclo di 4 giornate pubbliche

Prende avvio infatti un ciclo di quattro giornate pubbliche – due a Forlì (giovedì 10 e venerdì 11 luglio) presso la rinnovata Biblioteca ‘Aurelio Saffi’ a Palazzo Romagnoli e due a Cesena (mercoledì 16 e giovedì 17 luglio) nelle sale della Biblioteca Malatestiana – racchiuse sotto il titolo di ‘Cantieri Cultura’. Saranno spazi di confronto, ascolto e progettazione aperti a cittadine e cittadini, giovani, associazioni, operatori culturali e realtà del territorio.

Chiunque potrà partecipare gratuitamente: i tavoli di confronto inizieranno alle 17:30 e terminano alle 20. È possibile partecipare a uno o più incontri, sia a Forlì che a Cesena. Per iscriversi è necessario compilare questo form online indicando le date cui si intende partecipare. Tutti gli aggiornamenti sono reperibili sui canali ufficiali dei due Comuni e sulle pagine social dedicate alla candidatura.