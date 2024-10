Forlì, trasferta da non sottovalutare . Progresso rinvigorito da tre pareggi

Una partita da non sbagliare assolutamente. Domani, col nuovo orario delle 14.30 dovuto al ritorno dell’ora solare, il Forlì affronta la breve trasferta a Castel Maggiore, sul campo del Progresso. Com’è noto sulla panchina biancorossa non ci sarà mister Miramari, che sconterà la prima delle quattro giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione nel match casalingo pareggiato 1-1 martedì con il Lentigione.

Con appena tre punti il rossoblù Progresso condivide l’ultimo posto della classifica D con la Sammaurese. Entrambe le cenerentole del girone D non hanno ancora centrato il primo successo stagionale avendo raccolto tre pareggi a fronte di quattro sconfitte nei sette turni giocati in questo inizio.

Per i biancorossi, con 14 punti attualmente al terzo posto, dietro la scatenata capolista Tau Altopascio (ancora a punteggio pieno, a quota 21) e anche alla Pistoiese (che con una partita giocata in più li precede di una lunghezza), un match da affrontare con l’imperativo di portare a casa l’intera posta in palio; con la speranza, magari, di ricevere buone notizie da Modena, teatro del confronto tra la Cittadella Vis e la battistrada Tau.

Dopo quattro sconfitte iniziali, i tre pareggi della squadra allenata da inizio stagione da mister Davide Marchini, dedito allo schema 4-4-2, hanno rialzato il morale della squadra bolognese. Una mini serie utile a muovere la classifica iniziata con lo 0-0, tra le mura amiche, con il quotato Piacenza e proseguita andando a strappare altri due punticini in casa di United Riccione e Zenith Prato in due gare chiuse sull’1-1.

L’obiettivo iniziale del club rossoblù, come le altre due sorelle bolognesi Corticella e Sasso Marconi, è quello di mantenere la categoria: solo il Sasso Marconi, attualmente al quarto posto con 12 punti, è andato oltre le previsioni lasciando le cugine targate BO a sgomitare nella lotta per la salvezza.

Forlì e Progresso, fondate entrambe nel 1919, hanno iniziato i faccia a faccia diretti partendo dalla stagione sportiva 2019-20 in serie D, poi interrotta anzitempo a causa dell’epidemia del Coronavirus. Nei quattro campionati in comune tra i due club il bilancio degli scontri diretti è favorevole ai galletti, che hanno centrato cinque vittorie, a fronte di due sconfitte. Nella stagione scorsa i bolognesi s’imposero 2-1 nella prima giornata di campionato, mentre nel ritorno il Forlì vinse 2-0.

Per il delicato impegno nel Bolognese il viceallenatore Filippo Ceglia, che sostituirà lo squalificato Miramari sulla panchina dei galletti, non potrà contare sugli ormai lungodegenti Francesco Lupatelli, afflitto da una noiosa tendinopatia, e Daniel Barbatosta, out per un ematoma a una coscia non ancora assorbito. La partita non sarà trasmessa in diretta sul sito Facebook del Progresso.