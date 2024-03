Formula 1 e sicurezza: è il momento dei Leoni

Essere Leone, una passione che corre sui social. Tre giorni, da oggi a domenica 3 marzo, al volante della sicurezza nel centro di formazione antincendio Isq di Savignano sul Rubicone in via Pietà. In un’epoca in cui i giovani trovano ispirazione e aspirazioni nelle storie di successo diffuse attraverso i social media, emerge una domanda fondamentale: cosa li spinge a diventare dei Leoni nel campo della sicurezza motoristica?

La risposta è un intreccio di passione e dedizione, radicate in un intenso weekend di formazione. Dotati di simulatori di incendio all’avanguardia, che riproducono scenari di emergenza con realismo sorprendente, questi giovani apprendono come gestire ogni tipologia di fuoco. Dalle auto da corsa, che simulano gli interventi in pista, a strutture fisse che evocano i box e i paddock, la palestra offre una preparazione senza eguali per affrontare le emergenze nel motorsport.

Il corso, che si sviluppa in tre giornate ricche di attività teorico pratiche, è la preparazione del battesimo in pista: il punto di partenza di un percorso che prepara i partecipanti a diventare Leoni Cea. Essere parte di Cea Squadra Corse significa abbracciare un impegno totale, con weekend spesi a bordo pista in qualsiasi condizione meteorologica, sempre pronti a intervenire. Ma cosa motiva realmente gli aspiranti Leoni a dedicarsi così intensamente al motorsport? Il desiderio, certo, oggi più accessibile e vicino, grazie alla potenza dei social network. Un tempo, il fascino delle corse raggiungeva il pubblico attraverso la televisione. Ora, i social media hanno aperto nuove strade, permettendo ai piloti di connettersi direttamente con i fan. Questi incontri virtuali si trasformano in reali opportunità di dialogo, selfie e autografi durante gli eventi, avvicinando gli appassionati al cuore pulsante del motorsport.

Partecipare attivamente alla sicurezza in pista offre ai Leoni l’opportunità unica di vivere il motorsport da una prospettiva privilegiata, vicino ai loro idoli nelle gare più emozionanti, dalla Formula 1 al WEC, dal GT Open al festival Lamborghini, per non parlare delle finali mondiali Ferrari. In questo viaggio, ogni Leone non solo segue le orme dei grandi campioni ma contribuisce a rendere il motorsport un ambiente più sicuro per tutti.

Ermanno Pasolini