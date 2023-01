Formula di impiego occasionale a ore

1 Color Holiday

Gianluca Scialfa, titolare della catena alberghiera ‘Color Holiday’, ha lanciato il progetto ‘Color smart job’ che consente ai dipendenti di lavorare anche ad orario ridotti nei giorni e nelle ore che preferiscono.

2 L’offerta

La proposta si prefigge l’obiettivo di incontrare la disponibilità di persone che intendono lavorare solo per periodi limitati e non a tempo pieno. L’imprenditore assicura un contratto regolare nelle forme consentite dalle norme in vigore.

3 L’obiettivo

L’opzione ‘lavoro occasionale a ore’ è finalizzata a risolvere il problema della carenza di manodopera nel settore turistico, sentito in particolare nell’ultima stagione turistica sia nel settore alberghiero che in quello della ristorazione.