Fornelli accesi e navette gratis: ’Il pesce fa festa’ entra nel vivo

Ieri è stata inaugurata l’edizione 2025 della sagra "Il Pesce fa festa" organizzata da Confesercenti e Confcommercio con il patrocinio del Comune di Cesenatico, la collaborazione di Cooperativa stabilimenti balneari, Glamping e Cesenatico Camping Village. L’obiettivo è assaporare ricette marinare, valorizzare il pesce fresco dell’Adriatico ed i ristoranti di Cesenatico. Oltre agli stand gastronomici, seguendo una linea tracciata negli ultimi anni per dare maggiore spessore all’evento, ci saranno anche spettacoli, intrattenimenti musicali ed iniziative culturali. Sono molteplici le iniziative collaterali, ogni giorno con nuove proposte. Oggi, alle 18, la sagra si accenderà con la Notte della Musica, con quattro Isole Sonore che animeranno il borgo dei pescatori. In piazza Pisacane, sotto la statua di Giuseppe Garibaldi, si canterà con il karaoke, al Molo di Ponente si terrà il concerto di Lollo y la Banda, in piazza Ciceruacchio il live dei Barboni di Lusso ed in piazza Del Monte, a partire dalle 19, la musica polare dei Gorg Scur; i concerti sono tutti a partecipazione gratuita. Torna il servizio navetta gratuito, comodo e sostenibile, per collegare i principali parcheggi al centro della festa, con l’aggiunta di una linea. La linea gialla, dal parcheggio di viale dei Mille (Skatepark) a piazza Marconi e Palazzo del turismo; la linea rossa dalla sede della Croce Rossa in via Saffi 191 con fermate a piscina comunale, stadio e Bar Zara; e la linea verde dal Cesenatico Camping Village lungo via Mazzini fino a via Gaza. Domani il servizio è attivo dalle 16.30 alle 19 e dalle 22 alle 22.30, gratis in andata e ritorno.

g.m.