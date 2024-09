Forno per la ceramica, appello alle donazioni

Il Faro di Corzano’, benemerita associazione di promozione sociale e culturale di San Piero in Bagno, punta il suo coinvolgente fascio di luci sulla generosità dei cittadini. Una generosità per concretizzare, questa volta, un sogno: quello di acquistare un nuovo forno per la cottura della ceramica, necessario per le attività dei corsi per l’apprendimento di quell’arte, in sostituzione di quello vecchio e obsoleto.

Le lezioni hanno luogo nel laboratorio artistico, che da qualche anno trova le sue aule, nella sede di palazzo Babbini-Salvetti di via Garibaldi, concesse in comodato gratuito, con atto encomiabile, da parte dell’Asilo delle Grazie di San Piero. In particolare, "Il Faro" lancia questo appello: "Abbiamo un sogno! Quello di acquistare un nuovo forno per la cottura della ceramica. Il Faro ha bisogno del vostro aiuto. Siamo un’associazione di volontariato No Profit, che promuove diverse iniziative a carattere culturale, storico, sociale. Da diversi anni portiamo avanti un laboratorio per la lavorazione della ceramica, gestito da artisti volontari. Promuoviamo corsi di ceramica anche per bambini. Collaboriamo con centri sociali, che si dedicano anche a persone con disabilità, offrendo loro uno spazio creativo ed inclusivo". "Il nostro forno è ormai vecchio, con problemi di malfunzionamento e non riesce più a sopperire alle esigenze del laboratorio- sottolinea poi ’Il Faro’-. Chiediamo il vostro aiuto, al fine di poter acquistare un forno nuovo. Ogni donazione ci avvicina a realizzare il nostro sogno".

Iban per le donazioni: IT 16 K 07070 67701 000000132477.