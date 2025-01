Foro Annonario, emergenza locali sfitti . Conad lancia il piano di ripopolamento

Quando il 15 marzo 2014 il Nuovo Foro Annonario venne inaugurato con il volto trasformato rispetto a quello degli espulsi venditori ambulanti di frutta e verdura, le attività presenti al piano inferiore erano Conad Sapori&dintorni, con specializzazione carni fresche; Agrintesa con frutta e verdura, la pescheria, il forno, Gottardo (Acqua e sapone); lo sportello della Banca di Cesena; il parrucchiere; Robinson pet center (prodotti per animali). E c’erano trattative aperte per i rimanenti tre negozi e due chioschi. Al piano superiore erano insediati il bar birreria, la griglieria, la pizzeria, la friggitoria, stuzzicheria. Quanto ben di Dio. Ma la floridezza degli inizi si è via via svaporata con chiusure su chiusure procedute fin quasi alla desertificazione e che ormai da anni impongono il ripopolamento commerciale della struttura il quale tuttavia stenta ad attuarsi.

Il compito di provarci con rinnovata lena, e in solitudine, spetterà ora a Cia (Commercianti Indipendenti Associati) Conad che ha rilevate le quote degli altri soci di Foro Gest srl (Credito Cooperativo romagnolo, Confesercenti e Confartigianato), che ebbe dal Comune di Cesena la gestione della struttura per 36 anni.

Quando si è visto che la situazione stava precipitando Il Comune di Cesena è venuto in soccorso ridiscutendo il patto economico e riprendendo possesso del soppalco dove si sono insediati gli uffici dello Sportello facile con i servizi al cittadino.

Ora si tratta di intervenire solo piano mercato con superficie di 1.700 mq. Quella del soppalco è di 600 mq e al secondo piano insiste un parcheggio con 37 posti auto.

Dal 2023 Cia Conad aveva assunto la gestione diretta del Foro rilevando la società Voluptas che durante il suo mandato aveva cercato di correggere un po’ la rotta, con migliorie anche strutturali, fra cui la soppressione della contestata scala mobile. La struttura venne anche ridenominata ’Al Mercato coperto’ per suggellare il nuovo corso che però non sortì risultati rilevanti. Anche negli ultimi due anni con la nuova gestione non si sono segnalati ingressi stabili di attività, ma nelle prossime settimane è annunciato l’ingresso di “La Saponeria“, catena diffusa in tutt’Italia, i cui cartelli promozionali sono affissi in quattro box. La new entry andrà ad accompagnarsi ai due fedelissimi fin dall’apertura del Foro Annonario, Conad e Agrintesa e all’altro pezzo forte del mercato coperto, ’Burro e Salvia rosticceria e pasta fresca’. Completano l’organigramma il Café del Mercato e lo sportello del Credito Cooperativo Romagnolo.

Il riempimento, in sé, con il soppalco rilevato dal Comune, non appare un’impresa improba se si innescasse un ciclo virtuoso, pur nel permanere della crisi degli affitti in centro storico, ma si tratterà di capire anche la linea che intende adottare Cia Conad: se privilegiare il polo gastronomico come negli intenti delle origini (ma nel frattempo in dieci anni tutto il centro è divenuto ormai tale) oppure scegliere una linea più generalista accogliendo attività più eterogenee.

Quando il Foro Annonario venne aperto nessuna attività superava i 250 metri quadrati. La Conad, divenuta il fulcro della struttura, nel 2022 ha aumentato la superficie di vendita da 250 a 400 metri quadri.

Il rilancio del Foro Annonario con il suo necessario ripopolamento deve passare anche da una maggiore attenzione alla sicurezza e al decoro specie nelle ore serali, quando bande di ragazzini hanno creato negli ultimi tempi non pochi problemi. Al contrario è stata molto apprezzata l’installazione dei giochi per bambini che ha fatto registrare un aumento della affluenza di visitatori.