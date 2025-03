Foro annonario in trincea: "C’è spirito di squadra"

"I primi clienti sono stati gli operatori dei negozi qui a fianco. E’ bello partire con questo spirito di solidarietà ed è bello anche vedere che il taglio del nastro era atteso da tanti cesenati, quelli che ci sono venuti a trovare fin dalle prime ore di apertura. Un segnale incoraggiante". Le parole arrivano dallo staff del punto vendita di ‘La Saponeria’, il giorno dopo l’inaugurazione negli spazi del Foro Annonario. Lo store è il 28esimo aperto in Emilia Romagna e le sue nuove vetrine illuminate potrebbero aggiungere un nuovo tassello al progetto di rilancio del grande complesso incastonato nel cuore di Cesena, a due passi dal Comune e alle prese col suo ennesimo tentativo di rilancio.

"Rappresentiamo una nuova opportunità – è lo slogan promosso nell’ambito del taglio del nastro effettuato giovedì dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari - per chi ricerca un vasto assortimento di prodotti per la cura della persona e l’igiene della casa". Al di là delle veicolazioni commerciali, resta da vedere come risponderà la clientela: "Abbiamo valutato con attenzione la zona e la riteniamo di grande potenziale. Molti dei primi clienti che sono venuto a trovarci abitano nelle vicinanze: l’idea è quella di garantire un vasto assortimento per le esigenze di tutti i giorni, con l’intento di diventare un punto di riferimento per l’intera comunità. Di primissimo acchito abbiamo già colto soddisfazione da parte di chi è venuto a trovarci". A fare il tifo per la nuova attività sono in tanti, a partire da chi all’interno del Foro Annonario già ci lavora da anni e spera nel rilancio di una struttura che ancora non è riuscita a fare pienamente breccia tra i cesenati.

Da qualche mese per esempio il piano superiore, nel quale si sono trasferiti gli uffici dello Sportello Facile, è decisamente più frequentato e l’auspicio è quello di generare una ‘contaminazione’ virtuosa che porti persone anche a fare shopping una rampa di scale più in basso. Con numeri crescenti. A mezzogiorno di venerdì lo scenario in effetti non è certo dei più accattivanti, anche se il flusso di avventori che salgono o scendono le scalinate che conducono in piazza del Popolo è comunque presente. E costante.

"Dopo il periodo del Covid – spiegano da ‘Burro e Salvia’ – le cose sono cambiate, il movimento è diminuito. Da parte nostra non ci lamentiamo, la nostra attività è ormai nota e ci siamo ritagliati una buona clientela. L’orario della pausa pranzo è sempre gettonato, in particolare il sabato e il giovedì, senza dimenticare la domenica, quando le proposte della rosticceria sono molto apprezzate. Aumentare il flusso di visitatori è in ogni caso importante nell’ottica di ‘allungare’ gli orari e aumentare la visibilità". Sul bancone ci sono i volantini che pubblicizzano l’apertura della ‘Saponeria’: "Il gioco di squadre è importante, ogni nuova apertura va nella giusta direzione. Che il periodo non sia semplice è un dato di fatto, ma non legato al contesto del Foro Annonario: vale per la città nel suo complesso, ma anche per le altre località di questo territorio e non solo. Avviare un meccanismo virtuoso che riporti interesse e frequentazioni è la chiave di volta. Il potenziale del Foro Annonario è alto e noi continuiamo a crederci".