Foro Annonario, partiti divisi sul nuovo nome

Foro Annonario (domenica verrà inaugurato) deve rimanere l’unica denominazione della struttura, ha richiesto in una mozione il consigliere comunale Enrico Sirotti Guadenzi (Lega). Dibattito fumantino. Tutti i consiglieri intervenuti hanno convenuto che quello è e resta il Foro Annonario, anche se Cia Conad ha scelto di chiamarlo in un altro modo: Centro agorà Conad, o Centro piazzetta Conad o In Centro al Foro Conad, quest’ultimo pare essere stato il prescelto (c’era stato anche l’invito ai cittadini a pronunciarsi).

Il sindaco Enzo Lattuca pensava di acquietare il clima dicendo che "toponomasticamente quello resterà sempre il Foro Annonario, ma il gestore a mo’ di convenzione è libero di chiamarlo come vuole". Affatto. Armando Strinati, di Cesena 2024, ha fatto un paragone: "È come per lo stadio: si chiama Orogel Stadium, ma per tutti resta il ’Manuzzi’".

Magari per tutti no, se è permesso: per i giovani e gli adolescenti ad esempio, che la memoria storica, beati loro, non ce l’hanno. Gianni Ceredi (Pd) ha decantato le radici del Foro Annonario affermando che per lui resta Il Foro Annonario comunque si chiami e ha auspicato che le frizioni tra Conad e associazione ‘Per un Foro popolare a Cesena’, siano ricomposte. Per lei all’esterno dell’edificio non deve comparire la targa con il nome scelto da Cia Conad. Per Denis Parise (Cesena Siamo Noi) anche all’interno il marchio Conad non deve diventare imperante. A detta di Marco Casali (FdI) è evidente che diverrà prevalente il nuovo nome, veicolato dalla pubblicità. "Mi sarei aspettato emendamenti, solo Csn li ha fatti – ha commentato Sirotti Gaudenzi –. La maggioranza vuole che il Foro sia un centro commerciale col brand". Mozione respinta, risultato scontato: favorevoli sei, contrari 19.