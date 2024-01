Foro e Rocca malatestiana, il nodo della valorizzazione

Fratelli d’Italia ha organizzato una serie di incontri pubblici da gennaio a marzo dai temi più svariati: dal centro storico alla sicurezza idraulica, dalla mobilità sostenibile al nuovo ospedale, dalla sicurezza personale alla tutela dei propri beni. Il primo incontro si terrà lunedì alle 20,45 al Quartiere Cesuola in Via Ponte Abbadesse 45, si parlerà di Rocca Malatestiana e Foro Annonario. "Grazie al contributo dell’Associazione Cesena di una volta’ – afferma Marco Casali esponente di Fdl - sarà svolta una ricostruzione storico-fotografica di questi due luoghi, perché solo conoscendo le nostre radici storiche possiamo pensare di mantenerle e valorizzarle. A latere di questa interessante disamina ci sarà una riflessione politica che vede per la Rocca la necessità di iniziare un percorso di valorizzazione gestionale, funzionale e strutturale. Sul Foro Annonario, a 10 anni dalla ristrutturazione, il problema rimane irrisolto. E’ ancora un ‘non luogo’ della nostra città. Quella dissennata ristrutturazione ha aperto una ferita che si deve tentare di rimarginare".