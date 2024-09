Forum Economico della Romagna. E’ ora di iniziare a scrivere il futuro

Torna Fattore R, il Romagna Economic Forum. E per la prima volta va nell’emisfero più a nord della Romagna. Dopo Cesena e Rimini, la città prescelta per l’edizione 2024 è Ravenna, nel suo luogo più iconico, il Teatro Alighieri.

L’appuntamento è per venerdì 4 ottobre dalle 9 con l’ottava edizione del Forum che mette a confronto imprese, istituzioni e associazioni di categoria. Obiettivo: delineare le strategie per la crescita del territorio. Il tema in fondo indica chiaramente quale sarà la barra della giornata: ’Esg: ambiente, sostenibilità e governance nella Romagna del futuro’. Ovvero, come evidenzia il sottotitolo: ’La nuova filantropia: come le aziende possono creare valore e comunità nel tessuto sociale del territorio’. Più nel dettaglio, ’Egs’ sta per Environmental, Social and Governance, un inglesismo che racchiude criteri come impegno ambientale, rispetto dei valori aziendali, sino alla sostenibilità sociale ed economica.

Temi impegnativi, dunque. Che saranno affrontati partendo da un’ottica nazionale per poi calarla nel contesto della Romagna. A partire dal ruolo delle banche con Stefano Caselli, direttore della Bocconi, che parlerà di come ’Il futuro sostenibile è il nostro presente: la sfida delle banche e del mercato finanziario per lo sviluppo’.

Adelaide Mondo, responsabile corporate di Bper Banca, tratterà iIl ruolo dell’istituto di credito nelle pratiche Esg e le conclusioni saranno affidate ad Antonio Patuelli Presidente di Abi (Associazione Bancaria Italiana), intervistato dal giornalista Rai Gianluca Semprini insieme ad Andrea Ducci del Corriere della Sera, moderatori del Forum.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli imprenditori, che saranno protagonisti in due tavole rotonde. La prima si svolgerà a metà mattinata su un tema orientato al futuro: ’L’economia dei valori per dare valore all’economia’. Ne discugeranno Cristina Zaffi di Meridiana Family Hotel nonché presidente del gruppo giovani Federalberghi di Ravenna che porterà la sua testimonianza dell’ospitalità turistica; Maurizia Squarzi, presidente di Cavarei, cooperativa forlivese che opera nel sociale; Debora Peruzzi dell’Azienda Agricola La Sequoia di Sant’Agata Feltria e Stanislao Fabbrino, amministratore delegato Fruttagel e Deco Industrie, personaggio di primo piano del panorama agroalimentare.

La seconda tavola rotonda porrà invece il focus su ’Procedure e buone pratiche: perché misurare le performance ambientali, sociali e di governance è diventato indispensabile’. Temi decisamente di stretta attualità, su cui si confronteranno Augusto Bianchini, docente dell’Alma Mater di Bologna Dipartimento di Ingegneria; Marcello Tassinari, amministratore delegato Sicis Art Factory, azienda ravennate specializzata nell’arredo di design; Gianlorenzo Minarini di Petroltecnica spa, impresa di Coriano qualificata nel pronto intervento ambientale e nella bonifica di siti contaminati e Claudio Bellini, amministratore delegato Edilesterni di Forlì, specializzata nella realizzazione di grandi opere edili e nella gestione di cantieri complessi.

Il Forum sarà aperto dai saluti di Giorgio Guberti, presidente della camera di commercio di Ferrara e di Ravenna e da Carlo Battistini, presidente della camera di commercio della Romagna.

Fattore R è organizzato dalle camere di commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione di Cia Romagna, Cna Romagna, Confartigianato Imprese, Confcommercio Ravenna, Confindustria Romagna, Confocooperative Romagna, Legacoop Romagna.

Luca Ravaglia