Forum sulla sicurezza nel lavoro. A Cesena Fiera il percorso per prevenire gli infortuni

Una giornata intera dedicata alla sicurezza sul lavoro. Il Safety Work Forum, il forum sulla sicurezza e salute sul lavoro in Romagna, si terrà il 23 ottobre a Cesena Fiera. L’evento è organizzato da Cesena Fiera e Sacchetti and Partners. Si parlerà di applicazione delle normative, controlli, ma anche consapevolezza del rischio e acquisizione di buone pratiche, senza guardare agli adempimenti solo come mere incombenze burocratiche. "Un evento studiato per far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro – ha detto il direttore di Cesena Fiera, Luigi Bianchi – sarà un momento di formazione (è previsto il rilascio di crediti formativi FederForma) e di confronto mirato alla definizione di un percorso innovativo per incrementare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un tema quanto mai attuale, di fronte ai preoccupanti dati relativi agli infortuni sul lavoro".

I dati più recenti, messi a disposizione da Inail, indicano una generale tendenza in aumento. A livello nazionale, fra gennaio e luglio 2024, si sono registrati 350.823 incidenti, contro i 344.897 denunciati nello stesso periodo del 2023. In questo arco di tempo sono aumentati anche gli infortuni mortali, che sono stati 577, con una media di 2,7 morti al giorno, contro i 559 dei primi sette mesi del 2023. Restringendo lo sguardo alla regione Emilia-Romagna, il quadro non migliora. Fra gennaio e luglio 2024 si sono verificati 45.438 infortuni, pari al 13% del totale nazionale, con un leggero aumento riseptto al periodo gennaio luglio 2023, quando se ne erano contati 45.327. Drammatico l’aumento dei casi mortali, passati dai 40 del 2023 ai 61 del 2024 (+52%). Il trend di crescita, registrato nel periodo, riguarda tutti i settori produttivi: nell’industria alimentare si sono registrati 1292 incidenti contro i 1184 del 2023, nel settore costruzioni 2429 contro i 2175 del 2023, nel settore sanità e assistenza sociale 2616 contro i 2426 del 2023. A Forlì-Cesena nei primi sette mesi dell’anno si sono verificati 4073 di infortuni sul lavoro.

"Il Safety Work Forum – ha spiegato Monica Prati di Sacchetti & Partners che organizza l’evento assieme a Cesena Fiera – proporrà approfondimenti e spunti di riflessione per combattere i rischi e diffondere la cultura della sicurezza, partendo dalla presa d’atto che spesso, nella cultura della salute e sicurezza sul lavoro, si manifesta il problema di un approccio errato, che enfatizza solo gli aspetti burocratici, poco chiari e poco semplificativi. La priorità va data all’informazione e al far crescere la consapevolezza". Tra i relatori del forum ci saranno gli avvocati Lorenzo Fantini, Giovanna Rosa e Rolando Dubini, il prestigiatore e performers Luca Terranova che terrà la relazione ‘La magia degli errori: sentirsi infallibili sul lavoro’, gli ingegneri Stefano Pancari, Pierpaolo Neri, Claudio Delaini, Vito Bruno, Alessandro Rossetti e tanti altri.

L’evento richiede un’adesione e iscrizione obbligatoria: 0547/317455; info@cesenafiera.com