"Forza Emilia Romagna" Ecco l’inno di Betobahia

Il dramma degli alluvionati colpisce anche il più scanzonato dei cantanti specializzati nei tormentoni. Un tema purtroppo di grande attualità ispira infatti Betobahia, al secolo Alberto Pazzaglia, il quale in un solo giorno ha scritto e musicato "Forza Emilia Romagna", un brano pensato e dedicato a chi, in questi giorni, ha fatto riscoprire il senso di appartenenza alla comunità romagnola. A tempo di record, l’autore di "Ciapa la galeina", che quest’anno celebra il suo 20esimo anniversario, ha inciso un pezzo musicale toccante a tempo di record, con tante visualizzazioni su YouTube e quasi duemila condivisioni sui social. L’emozionante canzone, esalta lo spirito di un popolo che ha riscoperto nei giorni più difficili il senso di solidarietà ed appartenenza, come lo stesso cantante sottolinea: "Sono tantissimi i messaggi di ringraziamento e di stima che mi sono arrivati per aver scritto questa canzone, la gente mi ferma per strada ringraziandomi di cuore e questo per me è importante. La musica, del resto, abbatte le barriere e supera ogni confine e, soprattutto, unisce i popoli anche nei momenti tristi dove, al di là della retorica, c’è bisogno soprattutto di solidarietà. Quando una comunità soffre, oltre agli ’angeli del fango’, è importante anche il contributo e la voce più emotiva e coinvolgente degli artisti. Perché, come abbiamo visto in questi giorni, la musica ti dà forza, l’autostima e ti aiuta ad alleviare la fatica. In questi giorni abbiamo visto sui social tanti artisti che, con il loro linguaggio, ci hanno regalato poesie e messaggi di fratellanza. È un coro al quale mi sono voluto unire anche io, che ho sempre fatto della musica il mio strumento di comunicazione".

La canzone "Forza Emilia Romagna" è stata scritta di getto la sera di mercoledì scorso ed incisa la mattina del giorno seguente, insieme al maestro bellariese Luca Buongiorni, il quale, sulle parole scritte da Betobahia, ha saputo ricamare ancora una volta la musica giusta, per una canzone intrisa di tristezza, ma con un messaggio di ottimismo, dedicato ad una terra che saprà rialzarsi. Il brano è dedicato a tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo per causa di un evento eccezionale e catastrofico. "Forza Emilia Romagna – prosegue Betobahia – vuole rendere omaggio a questa grande terra che, anche nei momenti più critici, dimostra grande forza d’animo e spirito di condivisione. Il brano nasce proprio dalle immagini di questi giorni, dalla maratona di volontariato e di solidarietà messa in moto dalla gente comune, dai tanti ragazzi con il secchio e gli stivali infangati che aiutano le persone con il sorriso sulle labbra, in una Romagna che non molla mai". Giacomo Mascellani